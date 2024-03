Raw Air 2024: skoki dzisiaj na żywo w PŚ w Trondheim, wyniki i relacja live. Polacy walczą o punkty i wysoką premię

Skoki dzisiaj na żywo w Trondheim, wyniki live z Raw Air

Skoki dzisiaj na żywo w Oslo rozpoczynają Raw Air. Liczyć się będą wyniki z trzech miastach

Raw Air to prestiżowy minicykl w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Do zgarnięcia jest duża kasa (40 tys. euro dla zwycięzcy klasyfikacji, 13. tys. za 2. miejsce, 6 tys. za 3.), ale to nagroda dla tych, którzy będą mieć najlepsze wyniki i poradzą sobie z bardzo męczącą serią. Skoki w Raw Air 2024 będą wymagające - w ciągu 10 dni rozegranych zostanie 6 konkursów (do tego prologi). Wolne w tym czasie będą tylko dwa dni, które zresztą zawodnicy dostaną na przemieszczenie się i zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu.

Skoki będą zróżnicowane, warto śledzić rywalizację i wyniki na żywo. Uczestników czekają zmagania w Oslo, Trondheim i Vikersund na czterech obiektach: dwóch dużych skoczniach, jednej ma mniejszej (normalna) i jednej większej (mamucia) do lotów narciarskich.