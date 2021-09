Rekord wzrostu płac w Małopolsce. Średnia przebiła 6,1 tys. zł brutto, ale jedni dostają 11 tys. zł, a inni 4 tys. zł. Kto zyskał najwięcej? Zbigniew Bartuś

Przeciętne wynagrodzenie w Małopolsce wzrosło w sierpniu aż o 14,4 procent rok do roku. Jest to nie tylko nasz regionalny rekord stulecia, ale w ogóle największy wzrost wśród wszystkich województw. W skali kraju przeciętny wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 9,5 proc. Nie wszyscy pracownicy dostali jednak takie same podwyżki: w jednych branżach było to bowiem aż 19,3 procent, a w innych zaledwie 3 proc. W efekcie oferowane przez pracodawców średnie stawki są skrajnie zróżnicowane: od 4,1 tys. zł do prawie 11 tys. zł brutto. Kto może liczyć na więcej, a kto musi się zadowolić pensją boleśnie niższą od średniej krajowej? Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.