Rewitalizacja drogi i budynków Urzędu Gminy w Liszkach. W jednym powstanie oczekiwany przez mieszkańców posterunek policji

To długo oczekiwana placówka przez mieszkańców gminy. Teraz w różnych sprawach muszą jeździć do Komisariatu Policji w Zabierzowie.

- Po zakończaniu termomodernizacji przystąpimy do dostosowania pomieszczeń do potrzeb policji. Mamy już na to przyznane pieniądze z Polskiego Ładu - informuje Maciej Gędłek, wicewójt lisieckiej gminy.