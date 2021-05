Rewitalizacja Proszowic potrwa dłużej niż zakładano, ale wszystkie inwestycje powinny się zakończyć w tym roku [ZDJĘCIA]

Proszowice przypominają w tej chwili plac budowy. Dzieje się tak głównie za sprawą inwestycji, wchodzących w skład rewitalizacji miasta, choć nie tylko. Przeciągające się uzgodnienia i przygotowania do wielu z nich spowodowały, że doszło do spiętrzenia prac. Taka sytuacja może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Poniżej prezentujemy na jakim stopniu zaawansowania są poszczególne inwestycje.

Przebudowa hali MOSiR To największe zadanie wchodzące w skład rewitalizacji. Jego koszt wyniósł 7,3 mln zł. Zadanie zostało jako pierwsze ukończone, rozliczone i oddane do użytku. Aby jednak inwestycję uznać za w pełni ukończoną halę należy jeszcze w pełni wyposażyć. Wprawdzie w oparciu o posiadany sprzęt w hali odbywają się imprezy, na które pozwalają przepisy sanitarne, ale pierwszy przetarg na dostarczenie wyposażenia został unieważniony z powodu zbyt drogich ofert. Na obiekt ma zostać dostarczony dodatkowy sprzęt sportowy (tablice do koszykówki), meble, maszyny czyszczące. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone drugie postępowanie przetargowe, obejmujące nieco mniejszy zakres niż pierwotnie zakładano. Sama realizacja zamówienia nie powinna potrwać długo, biorąc pod uwagę, że nie obejmuje ona prac budowlanych. Zagospodarowanie parku miejskiego To kolejna inwestycja, która została ukończona i rozliczona. Jej koszt wyniósł blisko 1,1 mln zł. Pojawiła się nowa nawierzchnia alejek, oświetlenie, plac zabaw, ławki itp. W ramach odrębnego projektu gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie terenów zielonych, których rewitalizacja nie obejmowała. Według zapowiedzi pojawią się też dodatkowe ławki, kosze, stojaki na rowery oraz monitoring.

Plac zabaw przy ulicy Leśnej Jedna z mniejszych inwestycji rewitalizacyjnych (koszt niespełna 123 tys. zł) jest na ukończeniu. Trwają tam jeszcze prace porządkowe. Obiekt zostanie przekazany do użytku po dokonaniu końcowego odbioru. Modernizacja amfiteatru Sprawa, która najbardziej się przeciąga. Rozpoczęła się jako pierwsza (umowę z wykonawca podpisano w sierpniu 2019), a ciągle nie została formalnie ukończona. Jej koszt to blisko 1,5 mln złotych. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót i ma to nastąpić w najbliższą środę (19 maja).

- Prace są niby zakończone, ale pojawił się problem z drewnem na ławkach, które zaczęło gdzieniegdzie pękać. Zobaczymy, czy firma przed odbiorem usunie usterki – mówi burmistrz Grzegorz Cichy i nie wyklucza, że kolejne Dni Proszowic mogłyby się odbyć w przebudowanym amfiteatrze i jego otoczeniu. Warunkiem jest jednak zapewnienie dogodnego dojazdu na miejsce dla służb ratowniczych.

Przebudowa Centrum Kultury i Wypoczynku Druga pod względem kosztów inwestycja rewitalizacyjna. Wartość prac to ponad 5,9 mln zł. Ich zaawansowanie wynosi około 50 procent. Zostały wykonane najpoważniejsze prace budowlane w starej części (m. in. docieplenie, wymiana dachu), trwa budowa części dodatkowej. Według założeń roboty miały się zakończyć do czerwca, ale wykonawca zapowiedział, że wystąpi o przesunięcie tego terminu. - Na pewno od 1 września dom kultury nie zacznie jeszcze funkcjonować w swojej siedzibie. Inwestycja będzie wymagała wielu odbiorów branżowych. Dlatego jeszcze we wrześniu występy ani próby nie będą się tam odbywa – zapowiada burmistrz. Modernizacja i rozbudowa Biblioteki Publicznej To właściwie dwie inwestycje w jednym. Pierwsza, wykonywana w ramach rewitalizacji, to modernizacja starej siedziby biblioteki. W tym wypadku prace są mocno zaawansowane, ale i tak termin ich zakończenia robót zostanie prawdopodobnie przesunięty z czerwca na wrzesień. Jednocześnie trwa budowa zupełnie nowej części. Ta część zadania rozpoczęła się wiele miesięcy później niż początkowo zakładano. Dopiero 23 grudnia plac budowy opuścili wykonujący badania archeolodzy. W efekcie biblioteka straciła milionową dotację na zadanie przyznaną w ramach programu Biblioteka Plus. Są szanse na ponowne otrzymanie tych środków, ale raczej nie w tym roku.

Przebudowa Rynku Kolejna duża (3,7 mln zł) i kolejna opóźniona inwestycja. Wiadomo, że utrzymanie pierwotnego terminu zakończenia, czyli 15 czerwca, jest nierealne. Bardzo długo trwały uzgodnienia z Małopolskim Urzędem Ochrony zabytków, dotyczące wyboru materiałów. Dopiero w kwietniu rozpoczęła się rozbiórka starej nawierzchni.

- Nie możemy zastosować materiałów innych niż te, na które zgodę dał nam konserwator zabytków. U nas głównym punktem odniesienia jest pomnik Kościuszki wykonany z kamienia pińczowskiego. Oczekiwania konserwatora są też takie, by zachować historyczne elementy rynku. Dlatego zostały wybrane takie, a nie inne materiały, dlatego zostanie zachowany dotychczasowy wzór płyty – słyszymy. Na Rynku zostaną rozebrane dwa progi zwalniające oraz fontanna (zastąpi ją inna, tzw. posadzkowa), przebudowana będzie nawierzchnia jezdni i miejsca parkingowe. Podczas konsultacji społecznych zrezygnowano z budowy trafiki, która pierwotnie miała powstać w miejscu istniejącego szaletu (będzie rozebrany). Trzeba się też liczyć z usunięciem części starych drzew, ale według zapowiedzi docelowo na Rynku ma być więcej zieleni niż obecnie.

Tereny rekreacyjne nad Szreniawą i skatepark Aktualnie trwa budowa magazynu na kajaki (są już kupione!) i parkingu. Nieco poniżej powstanie przystań, gdzie będzie się można zatrzymać i zacumować kajak. Planowany termin zakończenia robót to 15 lipca. Na wysokości przystani trwają przygotowania do budowy skateparku. Została rozłożona geowłóknina i warstwa kamienia, na których będzie wylana betonowa konstrukcja obiektu. W tym wypadku planowany termin zakończenia to 2 sierpnia. Obok skateparku w ramach prac dodatkowych ma powstać pomptrack do jazdy na BMX-ach. Ulica Partyzantów W terminie, czyli do 31 maja, powinny się zakończyć prace zaplanowane w ramach rewitalizacji na osiedlu Partyzantów. Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 jest na ukończeniu. Rozpoczęła się rozbiórka chodników przy wjeździe na osiedle. Przebudowa boisk szkolnych na osiedlu Koperniku i skweru przy ul. Kościuszki Choć oba miejsca są położone w różnych częściach miasta, są traktowane jako jedna inwestycja. W tej chwili została zerwana stara nawierzchnia asfaltowa obu boisk przy SP nr 2. Na tzw. Parceli przy ul. Kościuszki prace jeszcze się nie rozpoczęły. Planowany termin zakończenia to 31 sierpnia.