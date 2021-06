Robaczki świętojańskie, czyli świecące istoty

Wracam do świecących istot. Wieczorem na kraju trawnika zamigotało kilka zielonkawych światełek. Przyciągały wzrok z magiczną siłą. Mało to opowieści, bajek i legend o skarbach znajdowanych w najkrótszą noc roku? Dałem się ponieść wyobraźni. Na chwilę… I równie szybko wróciłem do realu.

Na źdźbłach trawy wisiała pajęczyna naszpikowana świelikami i iskrzykami. Ot, małe rozczarowanie, choć między nami mówiąc, na żadne skarby nie liczyłem... To były nasze jedyne świecące owady. Na spodzie odwłoka niepozorne chrząszczyki długości pięciu milimetrów posiadają rodzaj latareczki. Takimi samymi urządzeniami dysponują samice, które natura pozbawiła zdolności lotu. Obydwie płcie wysyłają sobie świetlne sygnały z wezwaniem na miłosną schadzkę. I tu był początek tragedii.

Pierwszy samiec wpadł w sieci pająka, gdzie został szybko uśmiercony. Zgon nie spowodował zgaszenia latarni, która przyciągnęła następnego owada. Potem kolejnego i kolejnego. W sumie ofiarami błędnych sygnałów padło kilkanaście owadów. Z oddali wyglądały niczym diamentowy naszyjnik. Pająk musiał być w siódmym niebie. Obfita kolacja bez większego wysiłku.