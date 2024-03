Rodzina z Jaksic straciła dobytek w pożarze. Potrzebuje pomocy

- Byłam sama w domu. Akurat gotowałam obiad. Syn ze swoją dziewczyną byli w garażu, drugi pojechał do Nowego Brzeska po wodę, bo akurat zepsuł się nam wodociąg. Mamy też w domu nie było. Nagle usłyszałam na górze jakieś odgłosy. Wyszłam i zobaczyłam przez szybkę w drzwiach, że coś się środku dzieje, jakby ogień. Otworzyłam drzwi, a tam paliła się już podłoga. Nawet nie próbowała sama gasić bo od soboty nie mieliśmy wody w kranach. Ale nawet jakby była, to pewnie niewiele by pomogło. Tam wszystko było drewniane, suche, zajęło się błyskawicznie – opowiada Elżbieta Pawłowska, właścicielka domu, która mieszka w nim wspólnie z matką i dwoma dorosłymi synami.

Gdy na miejsce dotarli strażacy, całe poddasze było objęte ogniem. Choć na miejscu działały trzy zastępy straży zawodowej i kilka jednostek OSP, pożar zniszczył dom. Spłonęła więźba dachowa, drewniany strop, pomieszczenia na poddaszu, klatka schodowa. Do tego użyta do gaszenia wody spowodowała zniszczenie większości wyposażenia, znajdującego się na parterze. Uratować udało się bardzo niewiele.

Rodzina straciła dach nad głową, bo w domu mieszkać się nie da. To, co nie jest spalone, jest zamoknięte. Do tego czuć silny zapach spalenizny. Właścicielka z jednym synem zamieszkała w hotelu w Sokołowicach. Starsza pani zatrzymała się u rodziny, a drugi syn „koczuje” w garażu i pilnuje tego, co jeszcze zostało.