Rolnicy szykują się do wyborów. Kandydaci mają jeszcze miesiąc na zgłoszenia. Składy osobowe komisji wyborczych zatwierdzone

Zgłoszenie kandydatów do 4 września

Wybory do rolniczego samorządu odbędą się 24 września 2023 r. A zgłoszenia kandydatów potrwają do 4 września do godz. 15 (w nieprzekraczalnym terminie 20 dni przed wyborami). Jednak warunek jest taki, żeby te dokumenty dostarczyć na miejsce do Okręgowych Komisji Wyborczych w siedzibach gmin. Natomiast ci, którzy dokumenty chcą przesłać, to należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 1 września 2023 r. (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR.

Czynne prawo wyborcze mają wszyscy płatnicy podatku rolnego, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni powyżej 1 hektara fizycznego lub przeliczeniowego. Wybory do izb rolniczych przeprowadzane są co 4 lata.