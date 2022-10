Rosjanie i Białorusini masowo uciekają przed wojną do pracy w Krakowie i reszcie Polski. Przez Turcję, Serbię, Emiraty. Wśród nich agenci?

Panika po mobilizacji: przez Katar, Serbię lub Turcję do Krakowa i Polski

Po ogłoszeniu powszechnego poboru do wojska przez reżim Putina liczba Rosjan, ale też Białorusinów (sojuszników Rosji na wojnie w Ukrainie) chętnych do pracy w Polsce wzrosła niemal z dnia na dzień kilkukrotnie. - W Gremi Personal mamy w ostatnich dwóch tygodniach do czynienia z niespotykanym w dziejach zainteresowaniem Rosjan pracą w Polsce. Co więcej – liczba chętnych z każdym dniem rośnie, a w porównaniu z okresem tuż po mobilizacji podwoiła się. To samo dotyczy Białorusinów – też intensywnie szukają pracy w Polsce. Po 24 lutego mieliśmy z ich strony jakieś 150 zapytań miesięcznie, teraz jest ich 40 dziennie – opisuje Anna Dzhobolda, dyrektorka rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.