Rozbiórka zabytkowej, "starej szkoły" w gminie Myślenice trafiła do sądu. Jest wyrok w tej sprawie

Sąd uniewinnił oskarżonego

Gdzie był wpisany zabytek?

Gdy rozpoczęła się rozbiórka "starej szkoły" w Krzyszowicach były wątpliwości co do tego obiektu, braku konsultacji społecznych oraz uzgodnienia działań z konserwatorem zabytków. Gmina i były burmistrz twierdzili, że budynek nie znajduje się w ewidencji zabytków, więc uzgodnienie nie są potrzebne. A konserwator wskazał, że szkoła figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków i nakazał wstrzymanie rozbiórki.

Trwała przepychanka o ten budynek. Przypomnijmy, że na rozbiórkę obiektu "na zgłoszenie" pozwoliło Starostwo Powiatowe w Myślenicach twierdząc, że budynku nie ma w gminnej ewidencji zabytków i że błąd jest w ewidencji wojewódzkiej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków utrzymywał, że ewidencja gminna jest wtórna w stosunku do wojewódzkiej i to w gminie ktoś musiał popełnić błąd.

Dziennik Polski pisał wówczas, że w międzyczasie konserwator objął „starą szkołę” jeszcze ściślejsza ochroną, wpisując ją do rejestru zabytków. Gmina się od tej decyzji odwoływała do ministra, co okazało się nieskuteczne. Potem zaskarżyła decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tam skarga została oddalona.