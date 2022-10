Rudno Dolne. Seniorka i „zbłąkany kierowca”. Chciał wyłudzić pieniądze

Do zdarzenia doszło około godziny 10. na lokalnej drodze, prowadzącej w kierunku budynku byłej szkoły podstawowej. To tam od blisko czterech lata działa klub Senior Plus. Starsza kobieta szła na prowadzone tam zajęcia. Z jej relacji wynika, że w pewnym momencie zatrzymał się obok niej kierowca czarnego samochodu osobowego. Na początku pytał o drogę w kierunku Krakowa. Gdy uzyskał żądaną informację stwierdził, że wręczy kobiecie perfumy. Gdy ta ich nie przyjęła, usiłował najpierw sprzedać jej zegarek, a następnie wyłudzić pieniądze. Twierdził, że nie ma na paliwo.

Seniorce udało się w końcu pozbyć natręta i dotrzeć na zajęcia, gdzie opowiedziała o tym, co ją spotkało.