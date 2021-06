Rusocice. Woda dla poszkodowanych w pożarze w Nowej Białej oraz dla pomagających w gaszeniu ognia

Transport z remizy OSP Rusocice wyruszył z wodą mineralną Rodowita z Roztocza, od producenta wody i sponsora, który wspiera działalność strażaków z Rusocic.

Przekazaliśmy do Nowej Białej 186 zgrzewek wody mineralnej Rodowita z Roztocza, co dało 1740 sztuk butelek wody, to łącznie 1486 litrów wody do picia - informuje nas Witold Wasilewski, prezes OSP Rusocice.