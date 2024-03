Widowiskowa akcja charytatywna druhów z gminy Wielka Wieś. Strażacki Marsz na rzecz zdrowia małej Zosi Żurek

Wójt przyznaje, że widział podobną akcję strażacką podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.

- Nasza akcja jest trochę na wzór tej z Nowego Yorku, gdzie co roku strażacy i mieszkańcy biegają co roku po wyznaczonej trasie dla uczczenia strażaków, którzy zginęli w World Trade Center po zamachach w 2001 roku. Teraz planujemy, że będziemy taki marsz będziemy robić co roku na rzecz osób potrzebujących wsparcia, żeby pomóc i zwrócić uwagę na te akcje charytatywne - mówi wójt Krzysztof Wołos.