Rzędowice. Świąteczna zagadka: kto prowadził po pijanemu?

Do zdarzenia doszło w wielkanocną niedzielę w Rzędowicach (gmina Koniusza). Oplem podróżowały dwie osoby: 19-letnia mieszkanka powiatu kazimierskiego i 26-latek z powiatu proszowickiego. Oboje byli nietrzeźwi (ponad 1,5 promila alkoholu we krwi) oraz nie posiadali uprawnień do prowadzenia pojazdów. Ponieważ żadna z nich nie przyznawała się do kierowania, oboje zostali zatrzymani.

W sumie w trakcie świątecznych działań policjanci KPP w Proszowicach wylegitymowali łącznie 97 osób. Ujawnili 37 wykroczeń popełnionych przez pieszych i kierujących. Najczęściej popełnianym wykroczeniem było przekraczanie prędkości (22 przypadki). Zatrzymano pięć dowodów rejestracyjnych, nałożono 22 mandaty karne.