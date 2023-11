Sądowa sprawa incydentu w Zabierzowie. Dwa pociągi zatrzymały się na jednym torze

Negocjacje prokuratury i obrońcy

Nim doszło do rozprawy to między prokuraturą i obrońcą maszynisty trwały negocjacje. W ramach tych negocjacji przygotowano wniosek o warunkowe umorzenie sprawy. Podczas poniedziałkowej rozprawy obrona zgodziła się co do wniosku. Jednak obrońca maszynisty radca prawny Paweł Kaczmarzyk złożył uwagi dotyczące dwóch punktów treści wniosku.

Wniosek zakładał warunkowe umorzenie na okres próby dwóch lat oraz 10 tys. świadczenia pieniężnego od podejrzanego-oskarżonego oraz koszty postępowania.