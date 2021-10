Salamandra się myli

Dla nas to rodzaj łódki na kołach przydatnej do pływania i jazdy po lądzie. Niestety, wśród płazów salamandra jest wyjątkiem. Każdy większy strumyk to dla niej nieprzekraczalna granica. Wpadnie, utonie. Kiepska z niej amfibia. Z powodu tej przypadłości ma kłopoty z rozrodem. I wędrówkami, o czym za chwilę.

Płazy rozmnażają się w wodzie i chcąc nie chcąc salamandra choć na krótką musi chwilę zanurzyć ciało w wodzie spełniającej specyficzne wymagania warunki. Ma być płytko, bez najsłabszego prądu wody. Do tego kałuża musi przetrwać letnie upały. Tego roku deszcze dopisały. I widać efekty. W lesie spotkałem dziesiątki dopiero co przeobrażonych salamanderek. Niektóre wielkości zapałki. Wyszły z wody i szukają miejsca na spędzenie zimy. Teraz wspomniane problemy z wędrówkami. Strumyk o szerokości metra głęboki „żabie po oczy” dla dorosłych salamander stanowi przeszkodę nie do pokonania. Utoną porwane nurtem. O tegorocznym przychówku szkoda gadać. Zginie nawet w łyżce wody.