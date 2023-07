Ścieki płyną do rzeki w Ojcowskim Parku Narodowym. Niesprawna oczyszczalnia w gminie Skała z nakazem likwidacji i zamiany na przepompownię

Zrzut ścieków w środku parku narodowego

Przypomnijmy, że niedawno podczas inwentaryzacji nielegalnych rur m.in. przy brzegach Prądnika w ojcowskim parku wędkarze wskazywali, miejsca, gdzie ze ściekami prowadzącymi kanałem z przepompowni w Skale wypływały resztki papieru toaletowego i chusteczek, potem wisiały na gałęziach i przybrzeżnych roślinach.

- Zrzut ścieku z oczyszczalni w Ojcowie do rzeki Prądnik w środku Parku Narodowego. Kilkaset metrów poniżej zrzutu do wody często wchodzą turyści z dziećmi...Dla gminy Skała nie liczy się ani środowisko ani zdrowie ludzi... - pisze na portalach społecznościowych Paweł Chodkiewicz. Dodaje, że gmina prawie od pół roku wmawia mieszkańcom i turystom, że ścieki, to nie ścieki. Wolontariusz w Strażnikach Rzek WWF pyta: Czy tak to ma wyglądać w nieskończoność?