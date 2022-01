Secesja Łaganówka stała się faktem. Przysiółek został przyłączony do Szklanej

Wejście zapisów uchwały w życie – co nastąpi 14 dni po jej opublikowaniu - zakończy sprawę, która została zapoczątkowana w marcu 2019 roku. Wtedy grupa mieszkańców przysiółka wsi Łaganów, zwanego Łaganówkiem wystąpiła do władz gminy z wnioskiem o przyłączenie do Szklanej.

Rzut oka na mapę wystarczy, by uznać ich prośbę za coś naturalnego. Łaganówek od Szklanej oddziela tylko droga województwa z Krakowa do Proszowic. A i to nie do końca, bo po lewej stornie drogi (patrząc od strony Proszowic) przeplatają się domy należące do Szklanej i Łaganowa. Taki dziwny podział to pokłosie jeszcze parcelacji dawnych majątków ziemskich.