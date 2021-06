Skąd wziąć pomysł za milion dolarów? Nie musisz wymyślać koła. Znajdź na nie inny sposób. Dziś rusza Małopolski Festiwal Innowacji 2021

Innowacje to MY! – takie hasło przyświeca Małopolskiemu Festiwalowi Innowacji 2021, który startuje 21 czerwca. Obfituje w ciekawe wydarzenia - konferencję, warsztaty, spotkania – z udziałem inspirujących prelegentów, jak Radek Kotarski, Paweł Zylm, Joanna Kulczycka. Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. A to wszystko za darmo w formule on-line!

Małopolski Festiwal Innowacji to coroczne święto dobrych pomysłów. Można na nim poznać nowe technologie z „instrukcją obsługi” (czyli know how), zobaczyć wiele inspirujących wynalazków, a przede wszystkim spotkać niezwykłych ludzi – pomysłowych i pobudzających do myślenia. Szczegóły można znaleźć na stronie: innowacyjna.malopolska.pl Zachęcamy do odwiedzenia mediów społecznościowych Festiwalu:

FB: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska

YT: https://www.youtube.com/user/iMalopolska Małopolska już po raz jedenasty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i przedsiębiorczości. To miejsce spotkań małopolskich innowatorów, którzy kształtują biznesowy i naukowy charakter regionu. Nie bez przyczyny mottem tegorocznych działań jest hasło ‘Innowacje to MY!’ Bez kreatywnych Małopolan i ich pomysłów Małopolska nie byłaby liderem pod względem innowacyjności. Konferencja Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas Festiwal jak co roku otworzy konferencja. Tegoroczna jest wyjątkowa, bo zapoczątkuje nowy coroczny cykl otwartej dyskusji o szeroko pojętych innowacjach w Małopolsce. Poruszone zostaną różne tematy, których wspólnym mianownikiem jest innowacyjność. Do dyskusji zaproszono ekspertów w swoich dziedzinach, którzy po swoich wystąpieniach odpowiedzą na pytania publiczności.

Pierwsza część konferencji poświęcona będzie automatyzacji i robotyzacji, które są wyznacznikami czwartej rewolucji przemysłowej. Porozmawiają o tym zaproszeni goście - przedstawiciele i eksperci firm i instytucji, które na co dzień są blisko najnowszych technologii dla przemysłu przyszłości, a panel poprowadzą eksperci firmy ASTOR. Drugi panel poświęcony będzie zielonej gospodarce i będzie się składał z dwóch części. Podczas dyskusji rozmawiać będą przedstawiciele i eksperci firm wdrażających innowacyjne zielone rozwiązania oraz instytucje odpowiedzialne za finansowanie tego typu przedsięwzięć. Dyskusję uzupełni wystąpienie prof. Joanny Kulczyckiej, uznanej ekspertki w dziedzinie circular economy. Opowie o roli i ocenie eko-innowacji w polityce UE i Polski oraz przedstawi dobre praktyki w tym zakresie.

Trzeci panel to dyskusja anioła (biznesu) i dyrektora. W pierwszej roli inwestor i przedsiębiorca Paweł Zylm, w drugiej przedstawiciel agencji COBIN Angels Dominik Krawczyk. Porozmawiają o roli aniołów biznesu, udowodnią, że oni istnieją także w Małopolsce i bynajmniej nie są tacy bezinteresowni. Podczas panelu dowiemy się w jaki sposób pozyskać kapitał niezbędny do rozwoju biznesu i w jaki sposób posiadając jedynie pomysł przekonać do swojego rozwiązania poważnych inwestorów.

Na koniec wykład Radka Kotarskiego pod tajemniczym tytułem „Ludzie nie kupują tego, CO wytwarzasz lub oferujesz. Ludzie kupują to DLACZEGO to robisz”. Kotarski analizując zdobycze współczesnej psychologii i badań zachowań konsumenckich, przedstawi praktyczne metody, które pomogą w skuteczniejszym promowaniu i sprzedawaniu produktów firmy. Przy kawie o innowacjach Ekspercka wiedza, dynamiczna rozmowa, praktyczne przykłady, aromatyczna kawa i smaczne ciastko… to określenia od lat charakteryzujące spotkania z serii „Przy kawie o innowacjach”. Niestety w dobie pandemii nie dogodzimy wspólnie naszym kubkom smakowym, ale zaspokoimy głód wiedzy i doświadczeń... 3 inspirujące warsztaty przygotowane wspólnie z naszymi partnerami odbędą się 22 czerwca. Poruszone zostaną następujące tematy: 1.Trzeba zrobić pierwszy krok, czyli 7 powodów dlaczego warto robotyzować i czy robotyzacja jest tylko dla dużych?

2.Google Ads dla lokalnych biznesów

3.Ochrona przed cyber zagrożeniami i bezpieczne narzędzia do pracy zdalnej.

Wydarzenia partnerskie i wystawa wynalazków Oprócz tego w ramach Festiwalu odbędzie się niemal 40 wydarzeń organizowanych przez 19 Partnerów Festiwalu. I to wszystko w ciągu jednego tygodnia – od 21 do 27 czerwca. Warto zapoznać się z programem i zobaczyć jakie firmy oraz instytucje odsłonią tajniki swojej działalności i zaproszą do siebie uczestników Festiwalu.

Całość dopełni wystawa małopolskich wynalazków. Wystawa będzie dostępna w formie on-line w postaci materiałów filmowych o najciekawszych innowacjach z regionu. Będzie można zobaczyć między innymi inteligentne rękawiczki treningowe, piankę poliuretanową otrzymaną z modyfikowanego oleju posmażalniczego, czy ekologiczne perfumy bez dodatku alkoholu. Dla uczestników festiwalowych wydarzeń przygotowane zostały atrakcyjne niespodzianki. Podczas konferencji inaugurującej MFI i paneli „Przy kawie o innowacjach” będzie można wygrać książkę Radka Kotarskiego „Inaczej. Jak pracować mniej, ale lepiej i przyjemniej” z jego autografem. Dla uczestników pozostałych festiwalowych wydarzeń Partnerzy Wspierający MFI przygotowali bezpłatne bilety do muzeów, kin, teatrów i filharmonii. Głównym organizatorem Małopolskiego Festiwalu Innowacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1 RPO WM 2014-2020.

