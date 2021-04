Skawina. Marian Strzeboński znowu zaskoczy miłośników malarstwa swoją twórczością. Wirtualny wernisaż w piątek

Np. był jurorem w Małopolskim Konkursie Artystycznym im. Marii Grucy, organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (na zdj.). To właśnie Marian Strzeboński pięć lat temu był inicjatorem powołania przy Towarzystwie Przyjaciół Skawiny „Grupy plastycznej seniorów”.

Pierwszy raz w 2005 roku artysta zaprezentował „Inspiracje dziełami mistrzów”, nawiązujące do twórczości m.in. Van Gogha, Piotra Michałowskiego, Moneta.

Jeśli tylko sytuacja epidemiczna pozwoli, to wystawa w Galerii, będzie udostępniona od najbliższego wtorku 4 maja i czynna będzie do 31 maja, od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.