Skawina. Rozlewisko na starorzeczu Skawinki i zalane alejki spacerowe spowodowała. Efekt nawałnicy w nocy z sobotę na niedzielę

Burmistrz Norbert Rzepisko podjął decyzję o zamknięciu Błoń, które w kilku miejscach były zalane wodą. Np. pod wodą znalazła się polana przeznaczona na grilowanie. Fragment alejki nieopodal tego miejsca już po otwarciu Błoń, dla spacerowiczów był nie do pokonania z powodu mułu naniesionego przez nawalny deszcz.

- Zawsze w niedzielę późnym popołudniem wybieramy się całą rodziną na spacer. Taka jest nasza rodzinna tradycja. A Park Miejski i Błonia to najlepsze miejsce. Jest tu dużo zieleni i zupełnie inne powietrze. Dzieci jeżdżą na rowerkach, a my z mężem chodzimy z kijkami i ćwiczymy na stacjach – powiedziała nam Renata Domagała, spacerująca z rodziną na Błoniach. Nie okrążali Błoń, tylko z jednej i z drugiej strony dochodzili do miejsca z naniesionym mułem.