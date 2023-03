Skoki narciarskie WYNIKI NA ŻYWO. Puchar Świata w lotach w Vikersund z udziałem Polaków Artur Bogacki

Dawid Kubacki liczy dzisiaj w Vikersund na dobre skoki i wyniki Fot. Andrzej Banas / Polska Press

Puchar Świata w skokach narciarskich dzisiaj jest w Vikersund, sprawdź wyniki na żywo. Na "mamuciej" skoczni od piątku do niedzieli (17-19 marca 2023 r.) planowane są kwalifikacje i dwa konkursy, czyli cztery skoki zaliczane do klasyfikacji Raw Air. Wśród kandydatów do podium są Polacy.