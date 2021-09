Słomniki. Udane scalenia w mieście. Powstało 100 działek, lada chwila może się rozwijać budownictwo mieszkaniowe

Działki na ul. Poniatowskiego przed scaleniem miały 4 do 12 metrów szerokości i 600 do 700 długości. Przecież na czymś takim nie sposób cokolwiek budować. Można było tylko uprawiać rolniczo, a i to okazywało się niewygodne - mówi jeden z właścicieli tych terenów.

Wątpliwości rozwiane

Scalanie na 10 hektarach gruntów trwało trzy lata. Początkowo wydawało się, że będzie to karkołomne i kosztowne: szacowano od kilkuset tysięcy do 3,7 mln zł. Rozpoczynając przedsięwzięcie burmistrz Słomnik Paweł Knafel mówił nam, że zadanie dzieli na dwie części - pierwsza to podział geodezyjny; druga to przygotowanie infrastruktury. Powołano Radę ds. scalenia spośród właścicieli gruntów. Gmina wyłoniła w przetargu geodetę, który dobrze zrealizował zadanie.