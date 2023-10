Spotkanie w plenerze dla samotnych, ubogich, chorych w gminie Krzeszowice. Zwiedzili Muzeum Agatów i zamek Tenczyn

Najczęściej bowiem jej organizacja z rzeszą swoich wolontariuszy działających od dziesięcioleci i sponsorów oraz wspierających instytucji pomaga potrzebującym poprzez paczki żywnościowe, opłaty za czynsz, opał, zakup leków lub odwiedzin z zakupami dla osób samotnych. Zaprasza też swoich podopiecznych na spotkania wielkanocne i wigilijne. Teraz zorganizowała plenerową imprezę integracyjną dla osób wykluczonych poprzez różne sytuacje życiowe.

- Okazało się, że to spotkanie jest znakomitym pomysłem. To były bardzo dobrze wydane pieniądze nasze i z grantu oraz dobrze spożytkowane produkty od sponsorów. Taka plenerowa impreza integracyjna miała wielki sens. Okazało się, że osoby samotne, czasem zagubione, z poczuciem odrzucenia, schorowane, dotknięte różnymi problemami potrzebują towarzystwa innych ludzi, akceptacji, takie poczucia, że są ważni i przekonania, że w wielu atrakcjach mogą uczestniczyć. Do zabawy, śpiewów, a nawet tańca poszli, ci którzy przed wyjazdem na naszą imprezę nawet sobie tego nie wyobrażali - mówi Teresa Piekara.