Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach organizuje Dzień Otwarty

W Dobczycach nie ma chyba osoby, która nie zna tego budynku i to nie tylko dlatego, że mieści się w samym sercu miasta, przy ul. Jagiellońskiej 2.

Wiele pokoleń uczyło się tu, bo budynek z 1892 roku powstał jako szkoła i przez większość czasu taką funkcję pełnił. O tym, że to szkoła miejska i budynek z 1802 roku przypomina napis na odnowionej elewacji.

Dzieci uczyły się tu jeszcze w 2017 roku (okresowo, w czasie wojny był zajmowany na szpital wojskowy, potem znów czasowo mieścił się w nim Zakład Naprawczy Sprzętu Medycznego „Chirana”).

To wyjątkowa okazja do tego, aby odwiedzić go znowu i zobaczyć jego nowe oblicze, bo przez ostatnich kilka lat budynek zmienił się całkowicie nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Pod koniec ubiegłego roku zakończył się remont nie tylko elewacji, ale także pierwszego pięta budynku. Jego symboliczne, bo ŚDS już z niego korzysta, otwarcie odbyło się w czwartek (15 czerwca).