Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego „Bartosz” ma pięć lat i zachęca do szczepień

Choć piąte „urodziny” wypadły pod koniec stycznia, na obchody jubileuszu trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy. - Z okazji jubileuszu wspólnie z gminą Koszyce organizujemy w tamtejszej sali widowiskowej koncert Sławy Przybylskiej. Taki termin związany jest oczywiście z trwającą pandemią. W tej chwili nie byłoby sensu organizować takiego wydarzenia – mówi prezes stowarzyszenia Arkadiusz Fularski.

Zamiast tego członkowie Bartosza zachęcają zatem do szczepień przeciwko covid-19, co dobrze wpisuje się w ich działalność. Od początku starają się bowiem wspierać osoby starsze, niepełnosprawne, angażują się w akcje na rzecz ochrony środowiska, poprawy bezpieczeństwa (promocja odblasków) oraz skierowane przeciwko przejawom przemocy w rodzinie. W ramach działań o charakterze charytatywnym starają się w miarę możliwości wspierać m. in. proszowicki szpital, przekazując środki na walkę z koronawirusem, czy remont poradni K.