Strażacka młodzież w pełnej gotowości. Rywalizacje na powiatowych zawodach halowych. Górą Narama i Sieciechowice. Sprawdź wyniki

Zadania w biegu i na czas

Zawodnicy mieli wiele zadań do wykonania m.in: bieg i ustawianie gaśnicy, rozłączanie 3 par łączników, przenoszenie węży strażackich, układanie sprzętu według pokazanych rysunków, łączenie rozdzielacza, węży i prądownicy, rozwinięcie linii gaśniczej - wszystko w biegu i na czas, a jakość wykonania zadań oceniali sędziowie.

Zwycięzcy z gminy Iwanowice

A naczelnik jednostki Łukasz Kurowski dodaje: - To nasz ogromny sukces. W obu drużynach młodzieżowych dziewczęcych i chłopięcych mamy łącznie 46 osób, zmotywowanych, chętnych do ćwiczeń.

Wśród chłopięcych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsza okazała się OSP KSRG Narama. To nie wszystko, bo wśród dziewczęcych drużyn Narama zdobyła trzecie miejsce. Zasłynęli także w kategoriach indywidualnych. Wśród chłopców zdobywając miejsce I - Wojciech Róg oraz miejsce III - Paweł Róg (bracia). To jeszcze nie wszytko, bo w indywidualnych rozgrywkach reprezentantka Naramy - Wiktoria Gumula stanęła na podium zdobywając III miejsce.

Strażacy dodają, że świetne wyniki drużyn młodzieżowych naramskiej jednostki biorą się z faktu, że w tej miejscowości wszyscy działacze społeczni, stowarzyszenia mocno współpracują, a są to: OSP, KGW, Fundacja Novist oraz klub sportowy Novi Narama.

Cel zawodów powiatowych MDP

Celem zawodów mobilizowanie młodych członków drużyn pożarniczych do szkolenia pożarniczego, rywalizacji, intensywnych ćwiczeń. Zawody to także okazja do sprawdzenia się drużyn na tle powiatu, rywalizacja, prezentacje swojej sprawności, precyzji. Sędziowie wyłonili najlepsze drużyny oraz najlepiej wyszkolonych i najszybszych zawodników indywidualnych.