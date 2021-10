Strażacy z OSP GPR Myślenice odnaleźli staruszkę. Policja dziękuje im za pomoc Katarzyna Hołuj

W poszukiwania seniorki było zaangażowanych ponad 100 osób. Odnaleźli ją członkowie OSP GPR Myślenice Małopolska Policja

W poniedziałkowy wieczór (11 października) ochotnicy z OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Myślenice ruszyli do gminy Wieliczka, aby pomóc w poszukiwaniach zaginionej 88-latki. Jak się okazało, to właśnie oni spośród ponad 100 osób uczestniczących w poszukiwaniach, po niespełna czterech godzinach od zgłoszenia zaginięcia, odnaleźli w lesie mocno wyziębiona kobietę. Trafiła ona do szpitala, a do strażaków trafiają teraz podziękowania, które kieruje policja. Przypomnijmy jeszcze, że nie dalej jak w minioną niedzielę, OSP GPR Myślenice wzięła udział w Powiatowych Manewrach w Ratownictwie Medycznym i zajęła w w nich pierwsze miejsce. W sobotę członkowie grupy zabezpieczali Jesienny Bieg na Uklejnę, a w czwartek podczas I Myślenickich Senioraliów szkolili seniorów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a ponadto wykonywali im badania tj. poziom cukru, ciśnienie oraz tętno.