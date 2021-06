Stróża. Na starej zakopiance zginął pieszy. Policja zwraca się z apelem

Potrącony mężczyzna z miejsca wypadku został zabrany nieprzytomny. Kierująca toyotą 18-latka była trzeźwa. Okoliczności tego wypadku bada myślenicka policja pod nadzorem miejscowej prokuratury. Ustalono już, że mężczyzna poruszając się poza terenem zabudowanym nie miał na sobie żadnych elementów odblaskowych. Dlatego policja apeluje:

Pamiętajmy - odblaski ratują nasze życie! Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 20 - 30 metrów. Osobę wyposażoną w elementy odblaskowe widać z odległości 150 metrów. Wielu tragedii dałoby się uniknąć, gdyby ich uczestnicy nosili elementy odblaskowe. Zachęcamy do noszenia elementów odblaskowych o każdej porze dnia, także w terenie zabudowanym. Choć przepisy ruch drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych na pieszych, rowerzystów i motocyklistów w terenie zabudowanym, to pamiętajmy, że w dużym stopniu poprawiają one widoczność. Dają kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji - często ratującej zdrowie i życie.