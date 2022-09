Studenci wrócą na uczelnie wyraźnie biedniejsi niż w poprzednich latach. Raport „Portfel Studenta 2022”: rosną koszty, topnieją oszczędności

Tylko 7 procent ankietowanych studentów stwierdziło, że w ostatnim roku ich finansowa sytuacja znacząco się poprawiła (przed rokiem takich osób było 10 proc.), kolejnych 24 proc. deklaruje, że „nieco się poprawiła”. Kolejnych 26 proc. nie odnotowało tutaj żadnych zmian. Z 25 do 38 procent wzrósł natomiast odsetek studentów raportujących pogorszenie swojej sytuacji: 27 proc. „nieco” (przed rokiem było to 18 proc.) i 11 proc. – „znacznie” (skok z 7 proc.).

Czasy są trudne zwłaszcza dla studentów spoza metropolii, którzy muszą wynajmować pokoje w akademikach lub kwatery prywatne. Koszty najmu w miastach akademickich wzrosły w rok od 20 do nawet 40 procent. Kraków należy tu do krajowych rekordzistów. Wedle danych Expandera, w wakacje trzeba było tu zapłacić średnio 57 złotych za metr kwadratowy mieszkania, ale w przypadku atrakcyjniej położonych kawalerek było to już grubo ponad 100 zł. Co więcej, analitycy spodziewali się dalszego wzrostu stawek – pod koniec września, w związku z powrotem studentów. Trzeba przy tym pamiętać, że wraz z opłatami za najem rosną także inne koszty utrzymania mieszkań, w tym rachunki za ogrzewanie, prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci…