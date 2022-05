Susza: prawdziwa zmora

Jeśli spojrzeć na mapę zagrożenia pożarowego, to cały środek polski od Zielonej Góry po Lublin zaznaczono jest na czerwono. Ta alarmująca barwa oznacza, że ściółka ma wilgotność krótki papieru. Jedynie krańcach północno wschodnich i południowych jest nieco lepiej.

Tym samym ryzyko pożarów w lasach jest radzi wysokie. O grillowaniu czy ognisku na leśnym parkingu lepiej zapomnieć. Całe szczęście, że skromna wegetacja roślin zatrzymała wypalanie traw. Wszak była to wylęgarnia pożarów.

Susza mocno uderza w uprawy rolne. Młode siewki mogą zginąć co katastrofalnie wróży przyszłym zbiorom. Pszczelarze narzekają na brak nektaru w przesuszonych kwiatach. Z wiosennym miodem też będzie krucho.

Od kilku tygodni na lwią częścią kraju nie padały deszcze. Niektórzy powiedzą o zmianach klimatycznych, ale w Europie ilość opadów idąc od zachodu na do mniej więcej lini Wisły maleje. Zaś idąc dalej na wschód rośnie. Zjawisko znane od wieków. Natomiast coraz cieplejsze i bezśnieżne zimy, to rzeczywiście efekt zmian klimatycznych.

Oby przejściowych, gdyż i tka w ilości wody na głowę mieszkańca zajmujemy jedno z ostatnich miejsc Europie. Pewnie trudno w to uwierzyć, ale statystyczny Polak ma wciąga roku ma do dyspozycji tyle wody, co mieszkaniec Egiptu…