Świątniki Górne. Kierowca palił marihuanę i nie zatrzymał się do kontroli drogowej Barbara Ciryt

Policjanci zatrzymali kierowcę, który unikał kontroli drogowej, bo był pod wpływem narkotyków Fot. KWP w Krakowie

22-latek pod wpływem narkotyków kierował samochodem. Uciekał, gdy policjanci próbowali go zatrzymać do kontroli drogowej. Ostatecznie trafił do policyjnej celi, stracił prawo jazdy i usłyszał zarzuty.