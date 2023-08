Światowy Tydzień Karmienia Piersią. Karmienie piersią - samo zdrowie dla mamy i dziecka OPRAC.: Marek Długopolski

Karmienie mlekiem matki jest najzdrowszym sposobem odżywiania dla dziecka, ma też ogromne korzyści zdrowotne dla mam. Do 7 sierpnia trwa Światowy Tydzień Karmienia Piersią. 123rf

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia jednoznacznie wskazują, że mleko matki to najlepszy pokarm dla dziecka. Optymalnym rozwiązaniem jest, jeśli jest ono karmione wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia, a potem - przynajmniej do drugiego roku życia - dodatkowo uzupełniającymi pokarmami, które sukcesywnie wzbogacają jego dietę.