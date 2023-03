Swojczany. Wjechała do rowu i uciekła z miejsca zdarzenia

Do kolizji doszło około godziny 23 na łuku drogi w Swojczanach. Kierująca mazdą na łuku straciła panowanie nad samochodem, po czym wjechała do rowu. Z relacji świadków wynika, że kobieta jeszcze przed przyjazdem służb oddaliła się z miejsca zdarzenia.

Z informacji przekazanych we wtorek w godzinach południowych wynika, że trwają ustalenia co do szczegółowego przebiegu zdarzenia.

- Wiemy, że właścicielka rozbitego pojazdu nie jest mieszkanką powiatu miechowskiego. W tej chwili nie można natomiast ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to ona kierowała mazdą. Do tej pory kobieta nie została jeszcze przesłuchana – mówi mł. asp. Lidia Kyzioł z KPP w Miechowie.

Istnieje domniemanie, że kierująca w chwili zdarzenia mogła znajdować się w stanie nietrzeźwości.