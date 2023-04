Szamba pod kontrolą. Podkrakowskie gminy sprawdzają, gdzie trafiają ścieki z terenów, które nie są objęte siecią kanalizacyjną Barbara Ciryt

Cuchnące rowy, wylewanie ścieków do potoków i rzek, to działania wielu mieszkańców powiatu krakowskiego, które gminy muszą ukrócić. Bulwersujące jest to, że ścieki są nielegalne wypuszczane też w miejscach, gdzie powstały już gminne kolektory kanalizacyjne i nieczystości można oddawać do gminnych oczyszczalni. Tam kontrole będą bardziej wnikliwe.