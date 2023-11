Szczepanowice. Pasażerowie korzystający z tutejszej stacji ciągle czekają na swoją kolej…

Nadal pełna dziur była też droga dojazdowa do stacji. W tym przypadku sytuacja zmieniła się dwa lata temu.

Poza tym jednak w Szczepanowicach zmieniło się niewiele.

- Jestem mieszkańcem sąsiedniej wioski Czaple Wielkie i często ja, jak i moja rodzina, korzystamy z tej stacji, której opłakany stan nadal się nie zmienił poza tym, że zostały zburzone budynki stacyjne, a gruz został wykorzystany do utwardzenia miejsca pod parking. Aktualnie porósł on ziołami i krzakami, a chętni do zaparkowania w tym miejscu kołami wygniatają plac pod pojazd – napisał w korespondencji do naszej redakcji Andrzej Podsiadło.