Szklana. Wypadek na drodze wojewódzkiej nr 776. Dwie osoby poszkodowane Aleksander Gąciarz

Na drodze wojewódzkiej nr 776 w Szklanej doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów. Dwie osoby zostały zostały przewiezione do szpitala. Odcinek drogi między Posądzą a Proszowicami był zablokowany do godziny 18.