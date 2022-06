Szkodliwa i bezmyślna koncepcja S7. Marnotrawstwo środków i ludzkiej energii

W zasadzie chodzi o autostradę, choć nazywaną drogą ekspresową. Bo takowa nie musi spełniać wymogów autostrady i brzmi mniej inwazyjnie. Co nie zmienia faktu, że S7 będzie liczyła 3 pasy ruchu w każdą stronę.

Z tego odcinka ma korzystać ponad 60 tysięcy aut osobowych oraz 10 tysięcy TIR-ów na dobę. I te 70 tysięcy pojazdów GDDKiA chce kierować przez Kraków. Ma zostać rozbudowany jeden z istniejących węzłów komunikacyjnych. Do wyboru: w Krakowie-Łagiewnikach, Krakowie-Bieżanowie, Krakowie-Wieliczce lub nowy węzeł Kraków-Tuchowska. Wszystko po to aby połączyć planowaną S7 z południową obwodnicą A4, która już teraz często się korkuje. Łatwo sobie wyobrazić efekt dodatkowego strumienia aut. Choć wcale nie Kraków będzie ich celem. To głównie ruch tranzytowy - w proponowanych wariantach K1, K2, K3, K4 i K5 - tłoczony do miasta zamiast je omijać.