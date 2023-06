Szukali narkotyków u młodszego brata, a znaleźli poszukiwanego starszego brata

Mężczyzna został zbadany testerem narkotykowym, gdyż mundurowi podejrzewali, że kieruje pojazdem pod wpływem narkotyków. Test to potwierdził. Pobrano mu krew do badań celem potwierdzenia substancji narkotykowych w organizmie. Policjanci pojechali także do miejsca zamieszkania zatrzymanego, żeby sprawdzić, czy posiada większe ilości środków odurzających.

Do zdarzenia doszło w piątek, 16 czerwca. Policjanci z Komisariatu Policji w Zabierzowie patrolowali wówczas ulice i zauważyli seata. Podejrzewali, że tym pojazdem mógł się poruszać 21-latek, posiadający sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mundurowi zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej.

- Narkotyków nie było, jednak na miejscu policjanci zastali jego 27-letniego brata, który jak się okazało, był poszukiwanym w celu doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego gdzie miał odbyć karę 10 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa takie jak składanie fałszywych zeznań, prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień i pomimo orzeczonego zakazu - informuje rzeczniczka policji.

Teraz obaj bracia odpowiedzą karnie. 21-latek odpowie za posiadania narkotyków i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku potwierdzenia zawartości narkotyków we krwi odpowie też za prowadzenie pojazdu pod działaniem środków odurzających, a to przestępstwo zagrożone jest karą do 2 lat więzienia.

Natomiast poszukiwany 27-letni mężczyzna został doprowadzony przez mundurowych do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej zasądzoną karę pozbawienia wolności.