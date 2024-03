TOP 15 najdroższych apartamentów i willi do kupienia w Krakowie. Aby tu mieszkać trzeba być milionerem

Kraków to jeden z największych i najdroższych rynków mieszkaniowych w Polsce. Jak podaje rynekpierwotny.pl, obecnie średnie ceny mieszkań w Krakowie w stanie deweloperskim w lutym wynosiły 16 073 zł za m2, co oznacza wzrost rzędu 27 proc. rok do roku, a także wzrost 1 proc. względem ubiegłego miesiąca. Równolegle zmniejsza się liczba nowych mieszkań w ofercie, a popyt rośnie.