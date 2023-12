Tragedia w Zielenicach. Sprawca śmierci mężczyzny usłyszał zarzuty

W sobotę około godz. 6 rano proszowiccy policjanci otrzymali informację, że na jednej z posesji w Zielenicach znajdują się zwłoki mężczyzny. Jak nas w poniedziałek poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski „wykonane na miejscu czynności procesowe pozwoliły na ustalenie sprawcy przestępstwa, któremu przedstawiono zarzuty”. Te zarzuty dotyczą spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć. Przewidziana za to kara to nie mniej niż pięć lat aż do dożywotniego pozbawienia wolności. Wobec sprawcy Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

- Z uwagi na okoliczności sprawy i jej charakter, na obecnym etapie postępowania nie jest możliwe udzielenia bliższych informacji – napisał prokurator Kowalski.

Przypomnijmy, że według nieoficjalnych doniesień, zmarły mężczyzna miał zostać pobity w centrum miejscowości przez swojego pasierba.

