Trzonów. Zabytkowa kapliczka będzie odrestaurowana

Kapliczka, wykonana z wapienia pińczowskiego, została ufundowana przez Stanisława i Katarzynę Gąsiorków. Figura o wysokości 1,5 metra przedstawia Matkę Boską, która stoi na kuli ziemskiej i stopami miażdży węża. Jest to symboliczne przedstawienie Matki Boskiej, która zwycięża zło. Oprócz tego na cokole ulokowano płaskorzeźbę przedstawiającą stojącą postać św. Stanisława, a z lewej strony postać św. Wiktorii. Ponad postumentem osadzono gzyms, którego środkową część zdobi ornament roślinny.

Niestety ze względu na fatalny stan kapliczki i wieńczącej ją figury wiele szczegółów jest zupełnie nieczytelnych. Zdaniem specjalistów wynika to z faktu, że obiekt nie posiada odpowiedniego fundamentu, a materiał użyty do budowy nie był dostatecznie wytrzymały. Stąd pilna potrzeba wykonania prac konserwatorskich.

Według zapowiedzi renowacja obiektu ma się zakończyć do połowy października, a jej koszt wyniesie blisko 30 tys. złotych. Wykonawcą zadania jest firma „Konserwacja Zabytków Stanisław Strzelczyk” z Jurkowa. Zakres prac przewiduje demontaż kapliczki i jej transport do pracowni, wykonanie stopy fundamentowej z odwodnieniem, konserwacje wszystkich powierzchni płaskich i rzeźby, wykonanie dojścia do kapliczki.