Uczcili niepodległość wspominając walki powstańców pod Krakowem. Widowisko teatralne w Skale Barbara Ciryt

Obóz powstańczy w Ojcowie, zaciągający się młodzi ludzie do walk z Moskalami, a także życie w zaborach: rosyjskim i austriackim, bitwy i potyczki ochotników w czasie powstania styczniowego. To sceny z widowiska teatralnego przedstawionego przez młodzież i ich nauczycieli z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. Wydarzenie było okazją do świętowania niepodległości, a jednocześnie 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika.