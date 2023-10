Uniejów Rędziny. Po 44 latach doczekali się wiaduktu nad torami kolejowymi

- Pamiętam czasy budowy linii LHS, bo sam byłem jednym z jej budowniczych. Gdy powstała, ludzie wierzyli, że ten przejazd rzeczywiście będzie tymczasowy i wkrótce zastąpi go wiadukt. Myślę, że zabrakło wtedy determinacji, żeby od razu sprawę załatwić jak należy. A potem było coraz trudniej, coraz ciężej i ludzie się przyzwyczaili. Wielu nie wierzyło, że w ogóle kiedykolwiek ten wiadukt powstanie. Chcieli tego, ale w to wątpili – mówi Zdzisław Uchto.

Wśród osób, które dokonały symbolicznego otwarcia wiaduktu był Franek Uchto, uczeń szkoły podstawowej. Jego dziadek, Zdzisław Uchto, to radny z Uniejowa Rędzin i przewodniczący Rady Gminy w Charsznicy. Doskonale pamięta czasy, gdy przez wieś można było jeszcze swobodnie przejechać. Skończyło się to w momencie, gdy zbudowano linie kolejową LSH. Wieś została przecięta torami i aby przedostać się z jednej strony na drugą, trzeba było korzystać z rozwiązania tymczasowego (!) w postaci wąskiej i stromej drogi oraz niebezpiecznego przejazdu przez torowisko.

- Dla naszych mieszkańców to byłaby katastrofa. Musieliby nadkładać kilkanaście kilometrów, aby przejechać z jednej części wsi na drogą – przypomina wójt Żebrak, który podczas tamtego spotkania zagroził, że zamknięcie przejazdu będzie skutkowało blokadą torów przez mieszkańców. - Trochę się wtedy uniosłem, ale to było dla nas rozwiązaniem nie do przyjęcia – nie kryje.

Cztery lata temu na przejeździe w Uniejowie doszło do spotkania z udziałem zainteresowanych stron. Impulsem do niego była ustawa, zakładająca podwyższenie standardów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Temu w Uniejowie, jako niespełniającemu żadnych standardów, groziło całkowite zamknięcie.

- Tyle lat trwały zabiegi, rozmowy, petycje do różnych władz, aby ten bezpieczny przejazd przywrócić. Wszystkie kończyły się niepowodzeniem z powodu braku pieniędzy. Sam słabo wierzyłem w to, że w tej kadencji uda się tę sprawę załatwić – mówi.

Tamto spotkanie nie przyniosło jeszcze przełomu, ale dało impuls do działania. Sprawą udało się zainteresować ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który w 2021 roku w Charsznicy zapowiedział pomoc w znalezieniu środków na inwestycję. Od początku było wiadomo, że powiatu miechowskiego (to do niego należy droga przecinająca tory) nie będzie stać na sfinansowanie budowy, a władze kolejowych spółek początkowo nie kwapiły się do pomocy.

Rozwiązaniem okazały się pieniądze z Polskiego Ładu, a konkretnie z puli środków przeznaczonych dla terenów popegeerowskich. Gdyby nie to, że na terenie gminy funkcjonowało gospodarstwo, wchodzące w skład Państwowej Stadniny Koni Trzebienice, trudno byłoby o zdobycie z tego źródła aż 8 mln złotych. Całość inwestycji pochłonęła blisko 9,5 mln. Brakujące środki dołożyły samorządy powiatu miechowskiego (inwestor), gminy Charsznica oraz spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, która przeznaczyła na zadanie pół miliona złotych.