Uniejów Rędziny. Wiadukt będzie gotowy już we wrześniu?

Zgodnie z umową inwestycja miała zostać ukończona w… Wigilię 2023 roku, czyli do 24 grudnia. Wszystko wskazuje jednak, że będzie to „prezent” nie na Boże Narodzenia, a nawet nie na Mikołajki. Z informacji przekazanych przez Krzysztofa Capigę, rzecznika miechowskiego Starostwa wynika, że wykonawca deklaruje zakończenie prac już pod koniec września.

- Obecnie na wiadukcie, który już zmienił lokalny krajobraz, trwają prace chodnikowe, zakładane są bariery ochronne pasa jezdni i układana jest papa termozgrzewalna. To wszystko jest w ramach prac przygotowawczych do ułożenia warstwy bitumicznej na wiadukcie - słyszymy.

Ponadto zarząd powiatu zadecydował, by w ramach prac dodatkowych od strony Pogwizdowa została przebudowana droga dojazdowa do wiaduktu na odcinku blisko 90 metrów. Obecnie w trakcie jest postępowanie przetargowe na to dodatkowe zadanie.

Powiat miechowski na budowę wiaduktu zdobył dofinansowanie w wysokości 8 mln zł z Polskiego Ładu dla terenów popegeerowskich. Kolejne pół miliona wyłoży LHS. Koszt całego zadania wynosi blisko 9,5 mln zł. Brakującą część pokryją po połowie powiatu miechowski i gmina Charsznica.