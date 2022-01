Usiłowanie rozboju w Wieliczce. 28-latek wdarł się nocą do cudzego domu i ranił nożem jego właściciela

Do zdarzenia doszło w sobotę (22 stycznia) około godz. 2. Na balkon domu jednorodzinnego w Wieliczce wspiął się mężczyzna i próbował dostać się - przez drzwi balkonowe – do środka.

- Mężczyznę usłyszał 71-letni właściciel domu, który w tym czasie przebywał w nim wraz z 63-letnią małżonką. Gdy 71-latek otworzył drzwi balkonowe, napastnik siłą wszedł do środka i sterroryzował domowników nożem, żądając kosztowności. Doszło do szarpaniny, w wyniku której właściciel domu został m.in. raniony nożem. Obrażeń w postaci potłuczeń doznała także jego żona. Mimo dużej agresji napastnika, domownikom udało się wypchnąć go z powrotem na balkon, zamknąć za nim drzwi, a następnie zadzwonić na policję – podaje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.