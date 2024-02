W Miechowie będą nowe miejsca parkingowe. Architekci już nad tym pracują

Jeszcze w styczniu została zawarta umowa z firmą Begie + Architekci, której zadaniem jest stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla wielopoziomowego parkingu na działce, sąsiadującej z istniejącymi parkingami typu „park and ride” przy dworcu kolejowym. Wstępne założenia mówią o dwu- lub trzypoziomowym parkingu, z którego można byłoby przejść bezpośrednio na perony dworca. Najniższy poziom znajdowałby się na wysokości gruntu, natomiast jeden lub dwa pozostałe miałyby charakter nadziemnych miejsc postojowych.

W tej chwili na działce, o której mowa, istnieje nieformalny parking. Samochody zostawiają na nim osoby, dla których zabrakło miejsca na parkingach „oficjalnych”. Te bowiem, choć oddane do użytku w 2019 roku, szybko okazały się zbyt małe jak na potrzeby pasażerów PKP. Program funkcjonalno-użytkowy dla nowego obiektu ma być gotowy w maju.

Kilka dni temu miechowski samorząd zawarł z kolei umowę ze spółką Ekotektura, której zadaniem będzie opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji projektowej dla dwóch inwestycji. Pierwsza to budowa parkingu na placu Breitenwalda, który składałby się z części podziemnej i nadziemnej. Drugie zadanie dotyczy wprawdzie przebudowy miejskiego amfiteatru, ale w jej ramach przewidziana jest także budowa miejsc postojowych pod widownią. Zgodnie z założeniami przez przystąpieniem do ostatecznych prac projektowych firma ma obowiązek przedstawić swoje koncepcje do konsultacji społecznych.