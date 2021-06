W niedzielę VII Górski Bieg Niepodległości Skawina–Mogilany zamiast 11 listopada zeszłego roku

- To siódmy bieg, który miał odbyć się 11 listopada zeszłego roku. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, musieliśmy go odwołać i postanowiliśmy przenieść go na czerwiec tego roku - tłumaczy Adam Mrowiec, inicjator uczczenia biegiem rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zapowiada ósmy bieg 11 listopada tego roku.