W Pcimiu znaleziono zwłoki mężczyzny. Policja wyjaśnia okoliczności i przyczyny jego zgonu Katarzyna Hołuj

Archiwum PPG

We wtorek (9 maja) w Pcimiu znaleziono zwłoki 55-letniego mężczyzny. Jak przekazał nam rzecznik myślenickiej policji, Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach prowadzi czynności, które mają wyjaśnić okoliczności i przyczyny jego zgonu. Jak również wyjaśnia to, czy osoby zatrzymane w związku z tym zajściem i mogące mieć w nim udział, miały ten udział, a jeśli tak to jaki.