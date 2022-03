W podkrakowskich gminach będą dotacje na przeciwdziałanie skutkom epidemii i na pomoc uchodźcom

Chodzi o program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W tym roku Korona Północnego Krakowa z siedzibą w gminie Michałowice rozpoczyna V edycję Działaj Lokalnie z Koroną 2022. O dotacje mogą zabiegać: fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne, w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin: Igołomia–Wawrzeńczyce, Kocmyrzów–Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Można zdobyć pieniądze na projekty przyczyniające się do rozwoju, poprawy jakości życia, aktywizacji mieszkańców i przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii oraz działań na rzecz pomocy dla Ukrainy.

Obecnie jest czas na przemyślenie projektów, bo wnioski do programu Działaj Lokalnie będzie można składać od 1 maja do 31 maja w generatorze pod adresem http://system.dzialajlokalnie.pl, a realizacja wybranych projektów przypada na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Maksymalnie będzie można otrzymać 6 tys. zł. Jednak obowiązkowy jest wkład własny 25 proc. kosztów projektu, z czego min. 5 proc. w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2022 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii oraz projektów wspierających uchodźców z Ukrainy), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.