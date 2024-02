W Skawinie w kwietniu zacznie funkcjonować nowy żłobek. Kolejne powstaną też w mieście oraz w Wielkich Drogach

W gminie Skawina od lat działa jeden żłobek. To oddział żłobkowy z 73 miejscami, funkcjonujący przy Przedszkolu Samorządowym nr 6 przy ulicy Bukowskiej.

Chętnych trzy razy więcej

Tu rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach 11-22 marca.

Corocznie średnio można do niego przyjąć 40-50 dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do trzech lat. Po osiągnięciu tego wieku, zwalniają miejsca i przechodzą do przedszkoli.

- Zainteresowanie miejscami w żłobku jest ogromne. Chętnych jest przynajmniej trzy razy więcej – poinformowała nas Beata Głowa, dyrektorka tej placówki.

Niebawem sytuacja w mieście się poprawi i przybędzie miejsc do opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Władze gminy poczyniły różne kroki, aby umożliwić rodzicom powrót do pracy lub podjęcie zatrudnienia.